«Почту России» оштрафовали на 100 млн рублей за задержки в ремонте отделений

«Почту России» оштрафовали на 100 млн рублей по делу о нарушении условий бюджетных инвестиций за задержки в ремонте почтовых отделений. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, соответствующее решение вынес 14 июня мировой судья судебного участка №419 Хорошевского района Москвы по иску Счетной палаты. Разбирательство касается перечисления в 2021 году 5 млрд рублей, предназначенных для ремонта и модернизации отделений почты. По данным Счетной палаты, организация не завершила в срок работы в 279 отделениях, которые планировала отремонтировать и модернизировать в 2022-м. Это 23,3% от намеченного объема.

Штраф для «Почты России» стал в 20 раз больше всех штрафов Счетной палаты за прошлый год, пишет 360.ru. Организация намерена обжаловать решение суда, по данным «Почты России», ее отделения возобновили работу в срок после ремонта.

