Почти треть россиян съезжаются через полгода после знакомства

Большинство пар в России начинают свою совместную жизнь в съёмной квартире, следует из данных Яндекс Аренда. Согласно выводам экспертов, чаще всего пары съезжаются в первый год после знакомства.

Как сообщает «Газета.ру», согласно статистки, 28% начали совместную жизнь через шесть месяцев отношений, 24% — через три. Ещё 17% пар было достаточно двух месяцев для начала совместной жизни. Ещё 15% потребовалось на это от двух до трёх лет.

Социологические исследования показывают, что в совместной квартире россиянам больше всего не хватает личного пространства, а также он жалуются на плохую шумоизоляцию. Среди других недостатков – отсутствие посудомоечной машины и двуспальной кровати.

