Почти треть россиян съезжаются через полгода после знакомства
Большинство пар в России начинают свою совместную жизнь в съёмной квартире, следует из данных Яндекс Аренда. Согласно выводам экспертов, чаще всего пары съезжаются в первый год после знакомства.
Как сообщает «Газета.ру», согласно статистки, 28% начали совместную жизнь через шесть месяцев отношений, 24% — через три. Ещё 17% пар было достаточно двух месяцев для начала совместной жизни. Ещё 15% потребовалось на это от двух до трёх лет.
Социологические исследования показывают, что в совместной квартире россиянам больше всего не хватает личного пространства, а также он жалуются на плохую шумоизоляцию. Среди других недостатков – отсутствие посудомоечной машины и двуспальной кровати.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru