Почти шесть тысяч машино-мест приобрели участники программы реновации

С начала 2023 года участники программы реновации приобрели 1659 машино-мест, а с начала программы жильцы купили 5854 парковочных места, рассказал и.о. главы департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов «Вечерней Москве».

«Участникам программы реновации предоставляется приоритетное право на покупку машино-мест в новостройках реновации со скидкой 40%», - отметил Загрутдинов.

Он указал на предоставленную участникам реновации возможность докупить к своему жилью еще комнату или даже квартиру. По словам и.о. руководителя столичного депстроя, с момента старта программы реновации московские семьи таким образом получили 2 369 квартир, а с начала 2023 года – 256 квартир.

Отмечается, что новостройки по реновации возводят в строгом соответствии современным технологиям. Квартиры в многоэтажках, возведенных по реновации, предоставляются уже с готовой отделкой и техникой, следовательно, они не нуждаются в ремонте, люди могут заехать в новое жилье и сразу начать там жить.

