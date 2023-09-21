Почти шесть тысяч машино-мест приобрели участники программы реновации
С начала 2023 года участники программы реновации приобрели 1659 машино-мест, а с начала программы жильцы купили 5854 парковочных места, рассказал и.о. главы департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов «Вечерней Москве».
«Участникам программы реновации предоставляется приоритетное право на покупку машино-мест в новостройках реновации со скидкой 40%», - отметил Загрутдинов.
Он указал на предоставленную участникам реновации возможность докупить к своему жилью еще комнату или даже квартиру. По словам и.о. руководителя столичного депстроя, с момента старта программы реновации московские семьи таким образом получили 2 369 квартир, а с начала 2023 года – 256 квартир.
Отмечается, что новостройки по реновации возводят в строгом соответствии современным технологиям. Квартиры в многоэтажках, возведенных по реновации, предоставляются уже с готовой отделкой и техникой, следовательно, они не нуждаются в ремонте, люди могут заехать в новое жилье и сразу начать там жить.
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