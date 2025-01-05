Почти пять тысяч птиц спасли на Кубани от загрязнения мазутом
Свыше 4,8 тысячи птиц спасли в Темрюкском районе Краснодарского края и Анапе от загрязнения мазутом после крушения танкеров, сообщил оперштаб региона.
Там отметили, что птиц доставляют в пункты, где круглосуточно продолжается работа по их лечению, отмывке и подготовке к отправке на реабилитацию. Таких пунктов на побережье пять: один в поселке Волна Темрюкского района, остальные находятся в Анапе.
Согласно данным, в селе Витязево работу начинает еще один пункт, он станет самым крупным из открытых ранее. Вместе с тем в центры реабилитации в нескольких регионах страны уже передали 2 037 птицы.
Ранее руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев заявил «Радиоточке НСН», что в случае оперативного реагирования со стороны властей на разлив нефтепродуктов в Черном море ущерб был бы меньше, однако чиновники хотели скрыть информацию о ЧП.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru