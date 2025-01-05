Почти пять тысяч птиц спасли на Кубани от загрязнения мазутом

Согласно данным, в селе Витязево работу начинает еще один пункт, он станет самым крупным из открытых ранее. Вместе с тем в центры реабилитации в нескольких регионах страны уже передали 2 037 птицы.

Ранее руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев заявил «Радиоточке НСН», что в случае оперативного реагирования со стороны властей на разлив нефтепродуктов в Черном море ущерб был бы меньше, однако чиновники хотели скрыть информацию о ЧП.

