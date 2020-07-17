Почти полсотни очагов коронавируса нашли в медучреждениях Свердловской области
С начала пандемии уже в 43 медучреждениях Свердловской области выявлены очаги коронавируса, сообщил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, передаёт ТАСС.
«По данным регионального Управления Роспотербнадзора, в Свердловской области за период с 13 апреля по 16 июля зарегистрировано 46 очагов в 43 медицинских организациях. Количество пострадавших - 809 человек», - сообщил полпред во время совещания по вопросам организации медицинской помощи жителям Свердловской области в период пандемии с участием главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.
Кроме того, по словам Цуканова, в Свердловской области за этот период заразились уже 820 медиков, из них 119 человек – на рабочем месте.
В настоящее время Свердловская область лидирует среди регионов Уральского федерального округа по числу заразившихся коронавирусом. Всего в области зарегистрировано 16 635 заболевших, а выздоровели 10 614 человек. Умерло – 175.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru