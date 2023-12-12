Почти половина опрошенных россиян не получат новогоднюю премию в этом году

Из результатов опроса следует, что число людей, которые не получат премию в канун Нового года снизилось на 5 процентных пунктов по сравнению с 2020 годом. Тогда премию в полном объеме получили 9% респондентов, частичные выплаты достались 6% опрошенных.

В этом году 14% респондентов заявили о том, что их начальство выплатит премии перед Новым годом в полном объеме, еще 12% россиян рассчитывают получить частичные выплаты.

Самый большой рост зарплат в 2023 году произошел в Москве в IT-отрасли (8,1%), строительстве (6,9%), маркетинге (6,6%) и банковской сфере (6,2%), рассказала глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова «Радиоточке НСН».

