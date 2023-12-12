Почти половина опрошенных россиян не получат новогоднюю премию в этом году
Порядка 45% опрошенных россиян не получат новогоднюю премию в этом году, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос рекрутингового сервиса hh.ru.
Из результатов опроса следует, что число людей, которые не получат премию в канун Нового года снизилось на 5 процентных пунктов по сравнению с 2020 годом. Тогда премию в полном объеме получили 9% респондентов, частичные выплаты достались 6% опрошенных.
В этом году 14% респондентов заявили о том, что их начальство выплатит премии перед Новым годом в полном объеме, еще 12% россиян рассчитывают получить частичные выплаты.
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