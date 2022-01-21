Почти 800 туристов обратились в «Ингосстрах» в новогодние каникулы

Во время новогодних праздников в «Ингосстрах» обратилось 798 туристов, застрахованных в компании. Об этом рассказали в пресс-службе организации. Отмечается, что январские показатели текущего года в три раза превысили те, которые наблюдались в аналогичный период в 2021 году.

В компании подчеркнули, что главную позицию по количеству страховых случаев в новогодние каникулы занял Египет - 43% от общего числа обращений в новогодние праздники. На втором месте - Таиланд (11%), на третьем – Доминикана (10%). При этом среди туристов, путешествовавших по России, показатели составили всего 2%.

«Мы отмечаем высокий процент обращений из-за травм во время пляжного отдыха, аллергических реакций, заболеваний ЖКТ и ЛОР-органов, что продиктовано спецификой направлений, выбранных для отдыха нашими соотечественниками», - отметил начальник управления урегулирования убытков компании Максим Максимкин.

Лидирующие позиции в остальных 34% случаев обращения в «Ингосстрах» заняли россияне, отправившиеся в Шри-Ланку – около 3%, Турцию – около 5 % и ОАЭ – около 6%.

В компании также рассказали, что число случаев обращения по коронавирусу составило почти 38%. Отмечается, что пандемия привела к росту спроса на программы страхования от невыезда и страхования авиапассажиров. В связи с этим число обращений по этому вопросу увеличилось до 182.

«Компания всегда выполняет свои обязательства перед застрахованными и рассматривает обращения по страховым случаям в краткие сроки», - заключил Максимкин.

Наиболее крупные выплаты, связанные с иными заболеваниями, были предоставлены россиянам, отдыхавшим в Доминикане, Египте и ОАЭ.

