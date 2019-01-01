Почти 80% россиян считают необходимым участвовать в субботниках

Почти 80% россиян уверены, что проведение субботников — необходимое и полезное занятие. Более опрошенных ВЦИОМ заявили, что к участию в субботнике их подталкивает желание жить в чистоте. Однако при этом социологи выяснили, что регулярно ходят на них только 60% опрошенных. Чаще всего за проведения таких акций высказываются респонденты старше 60 лет.

Намерение благоустроить территорию сподвигло 14% респондентов, а привычка и воспитание - 13%.

Как пишет КИА, на территории Симферопольского водохранилища в Крыму провели субботник. Горожане очистили от мусора лесной участник, вывезя почти 2 тонны отходов.

Ранее председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников в эфире НСН заявил, что в столице стартовал «сезон субботников».