Почти 80 предприятий столицы присоединилось к программе «Миллион призов»

Около 80 компаний стали участниками программы «Миллион призов» в Москве.

«Список партнеров программы «Миллион призов» продолжает увеличиваться», - говорится на сайте мэра Москвы.

Горожанам предоставляется возможность выиграть один из 2 млн призов в виде скидок и бонусов. Например, пополнение карты «Тройка», посещение ресторанов и кафе, билеты в музеи, театры и кино, а также продовольственные и непродовольственные товары и другие призы.

Программа будет проходить в дни общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию с 25 июня по 1 июля. Организаторами выступили Московская торгово-промышленная палата (МТПП) и правительство Москвы

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:МоскваКонституция
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