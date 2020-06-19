Почти 80 предприятий столицы присоединилось к программе «Миллион призов»
Около 80 компаний стали участниками программы «Миллион призов» в Москве.
«Список партнеров программы «Миллион призов» продолжает увеличиваться», - говорится на сайте мэра Москвы.
Горожанам предоставляется возможность выиграть один из 2 млн призов в виде скидок и бонусов. Например, пополнение карты «Тройка», посещение ресторанов и кафе, билеты в музеи, театры и кино, а также продовольственные и непродовольственные товары и другие призы.
Программа будет проходить в дни общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию с 25 июня по 1 июля. Организаторами выступили Московская торгово-промышленная палата (МТПП) и правительство Москвы
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