Почти 60 тысяч человек посетили фестиваль «100 лет спасаем жизни»

Почти 60 тысяч человек стали гостями фестиваля московской скорой помощи «100 лет спасаем жизни» в парке «Сокольники». Он прошел в минувшую субботу. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, в 2019 году станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова исполняется 100 лет.

По словам главного врача станции Николая Плавунова, врачи московской скорой помощи познакомили жителей столицы со своей работой. В медицинских мастер-классах приняли участие более 4,5 тысяч взрослых и детей, а шатры с творческими активностями посетили более 2 тысяч участников.

В настоящее время станция имени Пучкова — крупнейшая в Европе медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь населению. В ее диспетчерском центре дежурят около 200 диспетчеров, 65 из которых занимаются приемом звонков по телефону 103. Это фельдшеры и медсестры. Время ожидания ответа диспетчера сегодня составляет в среднем 3-4 секунды.

