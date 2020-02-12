Почти 5000 школ в России закрыты из-за гриппа и ОРВИ
Почти пять тысяч средних учебных заведений закрыты по всей России в связи с ростом заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Такие данные обнародовала Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, сообщает ОТР.
По той же причине не функционируют отдельные группы в 4500 детских садов, 280 из них полностью закрыты. На карантин также отправлены учащиеся 63 колледжей. Эпидемический порог по заболеваниям превышен в 37 регионах страны. Больше всего болеют дети в возрасте от 7 до 14 лет.
Карантин, в частности, ранее был введен в Омске и Хабаровске. В Саранске сегодня на неделю закрываются все школы. Аналогичная ситуация с колледжами в Челябинской области, сообщает «МИР 24». С завтрашнего дня не пойдут учиться школьники Нижнего Новгорода. В Мордовии число заболевших на 30% превышает эпидпорог.
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