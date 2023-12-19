Почти 4 километра дорог построят от Большой Филевской улицы до ТТК

Участок строительства улично-дорожной сети территориально расположен в Западном административном округе столицы в районах Филевский Парк и Дорогомиловский, готовность всего проекта составляет уже 52%. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, продолжают вестись работы по устройству стен надземной части очистного сооружения, прокладке инженерных коммуникаций, а также укрупнению и монтажу металлического пролетного строения путепровода.

Так, территория участка начинается от Шелепихинского моста вдоль улицы Заречная в сторону Кутузовского проспекта, далее идет ответвление к улице Новозаводская. Затем дорога проходит под Белорусским мостом железной дороги, вдоль Проектируемого проезда №1033 и заканчивается на набережной Тараса Шевченко. Таким образом, полоса отвода перекладки инженерных коммуникаций представляет собой линейно-протяженные строительные площадки, в пределах которых выполняется весь комплекс возведения коммуникаций.

Согласно проекту, предусматривается строительство и реконструкция почти четырех километров дорог, в том числе одного путепровода протяженностью свыше 200 метров в однополосном движении. При этом в рамках работ по благоустройству будут уложены 2,3 га газонов, высажены деревья и кустарники.

Реализация объекта улучшит транспортную доступность районов Филевский Парк и Дорогомилово, также будет обеспечена транспортная связь между улицей Большая Филевская, Северным дублером Кутузовского проспекта и ТТК.

