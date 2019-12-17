Почти 30 экспозиций будет развернуто на интерактивной выставке ассамблеи «Здоровая Москва»

Около 30 экспозиций будет развернуто в ходе ежегодной ассамблеи «Здоровая Москва», которая пройдет с 16 по 19 января в павильоне №75 ВДНХ. Глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун обозначил ключевые направления работы форума: эффективные подходы к организации здравоохранения, создание единого цифрового контура, превентивная медицина, новые, высокотехнологичные способы лечения онкологических заболеваний.

В рамках интерактивной выставки все желающие смогут пройти скрининг на различные заболевания и получить экспресс-консультации специалистов - медиков. В экспозициях будет представлено всё самое совершенное и технологичное, что функционирует на сегодня в здравоохранении Москвы. Особое место на выставке займёт стенд с информацией о новом этапе цифровизации здравоохранения мегаполиса.

В тематической зоне «Акушерство и гинекология» будет презентована первая в городе школа отцов «Я – папа!». Она действует в столичном роддоме № 4 при ГКБ имени Виноградова. Всех желающих мужчин научат пеленать, кормить и купать младенцев. Помимо этого, на выставке представлен современный родильный блок с имитатором беременности для мужчин в рамках партнерских родов.

На стенде «Инфекционная безопасность города Москвы» можно будет сдать экспресс-тест на наличие гепатита С и ознакомиться с картой инфекционного туризма, на которой отображена информация о наиболее значимых инфекция, распространённых в популярных туристических странах, сообщает Москва 24.

Для участников и гостей Ассамблеи будет организовано более 90 дискуссий и экспертных сессий, 8 открытых лекций с мировыми специалистами. Программа охватывает практически все направления современной медицины.

