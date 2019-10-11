Почти 150 мастер-классов проведут в Москве в рамках чемпионата KidSkills

Около полутора сотен мастер-классов по 10 компетенциям приготовили для юных жителей Москвы в рамках чемпионата KidSkills. Они будут проходить 12, 19 и 26 октября. С помощью этих мастер классов дети смогут получить необходимые практические навыки для конкурсных заданий чемпионата. Об этом сегодня сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Среди представленных компетенций которых мультимедийная журналистика, мобильная робототехника, кулинарное дело, технология виртуальной и дополненной реальности

Отмечается, что поучаствовать в мастер-классах смогут около трех тысяч детей в возрасте 6 до 9 лет, прошедших регистрацию для участия.

KidSkills разделен на два этапа: дистанционный отборочный этап и очный городской. Команды регистрировались в течение всего сентября, а до 8 октября кандидатам нужно выполнить проект и загрузить его на сайт чемпионата.

Затем жюри выбирает тех, кто продолжит борьбу на городском этапе чемпионата. Он будет проходить с 29 октября по 18 декабря. В финал выйдут до 20 команд по каждой компетенции.

Проект KidSkills появился в прошлом году. В 2018 в нем приняли участие больше 5 тысяч обучающихся и наставников из 518 образовательных организаций Москвы.

