«Почта России» предупредила о задержках в отправлении посылок из-за аварии

«Почта России» предупредила жителей Москвы о возможных задержках в отправлении посылок из-за аварии в сортировочном центре во Внукове. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что задержка в отправлении посылок не превысит более 24 часов.

Авария произошла с кабелем электропитания. Специалисты занимаются его восстановлением. В компании добавили, что на время ремонта к работе подключены резервные генераторы, однако их может быть недостаточно в связи с активным сезоном.



