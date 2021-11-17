«Почта России» предупредила о задержках в отправлении посылок из-за аварии
17 ноября 202100:06
«Почта России» предупредила жителей Москвы о возможных задержках в отправлении посылок из-за аварии в сортировочном центре во Внукове. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что задержка в отправлении посылок не превысит более 24 часов.
Авария произошла с кабелем электропитания. Специалисты занимаются его восстановлением. В компании добавили, что на время ремонта к работе подключены резервные генераторы, однако их может быть недостаточно в связи с активным сезоном.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru