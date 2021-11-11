Починок покидает пост ректора РГСУ после проверки Минобрнауки

Наталья Починок решила уйти с должности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ). Об этом она сама сообщила на своей странице в Facebook. По её словам, «в новое десятилетие своей истории университет должен войти с новым руководством».

Теперь Починок в качестве председателя комиссии по социальной политике намерена сконцентрироваться на работе в Общественной палате России. Она пообещала оказывать поддержку отечественному высшему образованию.

В августе министерство науки и высшего образования РФ отстраняло Починок от должности на время проведения проверки деятельности РГСУ. Временно исполняющим обязанности ректора вуза был назначен проректор по безопасности Андрей Хамров.

Проверка была организована после жалоб студентов на обучение и проживание. В результате были выявлены нарушения, также у министерства возникли вопросы к декларации о доходах ректора. Как сообщает РБК, Починок написала заявление по собственному желанию после решения Минобрнауки отправить её в отставку.

Доктор экономических наук Наталья Починок занимала пост ректора с 2014 года. В сентябре 2018 года вольным сообществом ученых и журналистов «Диссернет» была опубликована экспертиза на докторскую диссертацию Починок, где обнаружены многочисленные фальсификации и подлог данных, а также некорректные цитирования других исследователей.

Наталья Починок была супругой министра труда и социального развития Александра Починка, скончавшимся в 2014 году.

