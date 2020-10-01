Победившая на выборах костромская уборщица вступила в должность
Победившая на выборах в Костромской области 35-летняя уборщица Марина Удгодская вступила сегодня в должность главы Повалихинского сельского поселения. Никаких торжественных мероприятий по данному поводу не было, сообщили ТАСС в администрации села.
Официально Удгодская была выдвинута на выборы областным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Она набрала 61,7% голосов. Ее конкурент от «Единой России» - действующий глава поселения Николай Локтев - 34,04%.
Однако выяснилось, что именно Локтев попросил женщину стать вторым кандидатом рассчитывая таким образом обеспечить себе победу. Кроме того, в случае единственного кандидата выборы не могли состояться. Об этом рассказала сама Марина Удгодская, не ожидавшая такой поддержки от односельчан, отмечает NEWS.ru.
Удгодская окончила лесопромышленный техникум. На момент выборов работала уборщицей в администрации Повалихино, а также исполняла обязанности депутата на непостоянной основе в Совете депутатов села.
В середине октября она пройдет двухдневный обучающий курс по муниципальному управлению. Кроме того, за ней закрепят куратора из районной администрации, который будет консультировать ее в работе на первом этапе.
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