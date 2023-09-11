Победителями розыгрышей «Миллион призов» стали 2,3 млн человек

Розыгрыши акции #ВыбираемВместе2023 среди участников электронного голосования на выборах в Москве завершились, сообщается на сайте акции.

Призовые баллы выиграли 2,3 млн человек. Участники голосования получили по 1, 3 или 5 тысячам баллов. Чтобы воспользоваться выигрышем, горожанам следует активировать уникальный код до 25 сентября включительно.

Очное и дистанционное голосование на выборах мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО проходило в Москве 8-10 сентября. Поучаствовать в акции #ВыбираемВместе2023 могли избиратели, которые голосовали онлайн на портале mos.ru или с помощью терминалов электронного голосования на избирательных участках.

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Фото: ag-vmeste.ru
ТЕГИ:Выборы Мэра МосквыГолосованиеМосква

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