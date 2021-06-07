Победителям проекта «Мой район в годы войны» предложили давать дополнительные баллы к ЕГЭ

Депутат Госдумы, куратор проекта «Мой район в годы войны» Ирина Белых заявила, что деятельность школьников, участвующих в патриотических и образовательных программах, достойна внимания и поддержки, сообщает пресс-служба московского правительства.

По её словам, в рамках проекта учащиеся занимаются очень важной и значимой для последующих поколений исследовательской работой. Депутат считает, что эту деятельность следует засчитывать в качестве волонтерской, что даст абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в вузы.

«Это настоящие «волонтеры истории». Ребята делают это ради сохранения нашей исторической памяти, и их успехи в этом должны быть отмечены... Моё предложение я направила в Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы», - заявила Белых.

Депутат напомнила, что прошедшем учебном году в олимпиаде «Мой район в годы войны» приняли участие более 40 тысяч московских школьников.