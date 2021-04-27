Победители мастер-класса «Автомобиль года в России» получили приглашения на «Нашествие»

Ежегодный мастер-класс проекта «Автомобиль года в России» превратился в настоящий квест, участники которого испытывали новые машины на скоростных трассах, состязались в «автобиатлоне» и выполняли другие задания.

Победителем мастер-класса стал экипаж «Старики-Разбойники» в составе Артема Колобашкина, Константина Абдуллаева, Игоря Моржаретто и Сергея Ищенко, сообщили организаторы. В качестве приза за первое место они получили путевки на главное музыкальное событие года – фестиваль «Нашествие» от «НАШЕго Радио».

Заезд начался в Химках, после чего его участники направились по скоростной автомагистрали М-11 «Нева» и ЦКАД в сторону одного из древнейших русских городов Переславля-Залесского. Экипажи меняли машины, чтобы оценить разные комплектации. Среди испытаний также был автобиатлон.

«Мастер-класс – это симбиоз тест-драйва, пресс-тура и увлекательного соревнования. И, несмотря на это, побеждает в нем не сильнейший, а самый дисциплинированный», - рассказал председатель оргкомитета премии «Автомобиль года в России» Владимир Безукладников.

Со своей стороны, председатель оргкомитета премии «Автомобиль года в России» Владимир Безукладников, напомнил, что мастер-класс – это больше, чем просто гонка.

«Это эмоции и дружба. Это путешествие про то, что создает нам настроение, дает возможность понимать, что мы работаем не только в офисе. Мы живем солнцем и страстно любим автомобили», - добавил он.

Все участники мастер-класса получили призы от компаний-партнеров Премии.

