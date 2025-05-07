Авиакомпания «Победа» отменила часть рейсов 6 и 7 мая на фоне введенных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Также возможны задержки и перенаправления на запасные аэродромы. Благодарим вас за понимание. Проверить статус своего рейса всегда можно через нашего чат-бота Витю», - говорится в сообщении компании.

Перевозчик отметил, что принимает меры для стабилизации расписания, и посоветовал пассажирам следить за актуальной информацией.

Ранее работу ряда российских аэропортов ограничили на фоне атак беспилотников ВСУ. Так, накануне авиагавани Москвы задержали или отменили по меньшей мере 31 рейс, пишет 360.ru.

