«Победа» отменила часть рейсов 6 и 7 мая
Авиакомпания «Победа» отменила часть рейсов 6 и 7 мая на фоне введенных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
«Также возможны задержки и перенаправления на запасные аэродромы. Благодарим вас за понимание. Проверить статус своего рейса всегда можно через нашего чат-бота Витю», - говорится в сообщении компании.
Перевозчик отметил, что принимает меры для стабилизации расписания, и посоветовал пассажирам следить за актуальной информацией.
Ранее работу ряда российских аэропортов ограничили на фоне атак беспилотников ВСУ. Так, накануне авиагавани Москвы задержали или отменили по меньшей мере 31 рейс, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фон дер Ляйен: ЕС тратит 1,8 млрд евро в месяц на российские энергоресурсы
- Фильм «Красный шелк» выйдет в прокат в Китае в сентябре 2025 года
- Спиваков сообщил о своем отстранении от фестиваля во Франции из-за гражданства
- В Запорожской области отказались от проведения парада в День Победы
- В аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» возможны изменения в расписании
- Путин внес в Госдуму проект ратификации договора о правовой помощи с Сейшелами
- СМИ: Не менее 70 человек погибли при ударах Индии по Пакистану
- На Украине работает около 150 колл-центров для обмана россиян
- Трансляцию парада Победы будут смотреть 65% россиян
- «Победа» отменила часть рейсов 6 и 7 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru