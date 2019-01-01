По просьбам жителей в Люблино появятся детский сад и школа искусств

Проект застройки квартала реновации в городском районе Люблино претерпит изменения. В частности, в частности, наряду с жилыми домами там планируется построить детский сад на 200 мест и школу искусств, сообщает районная интернет-газета «Мое Люблино». Источник отмечает, что эти социальные объекты были внесены в проект на основании пожеланий жителей.

Так, было принято решение построить в районе новую детскую школу искусств. В нее переедет коллектив Детской музыкальной школы им. А.Глазунова. Педагогический состав будет сохранен, а сама школа получит новое пространство. Кроме того, проектом предусмотрено строительство детского сада и расширение школы №2010.

Между тем, новостройки, в которые переедут жители 15 домов, включенных в программу реновации, будут состоять из разноэтажных секций. Общая площадь проектируемой территории превысит 15 га. Кроме строительства социальной инфраструктуры запланировано озеленение и благоустройство территории квартала. Также будут обустроены детские, спортивные площадки и зоны отдыха, обновлены инженерные сети.

