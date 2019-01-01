По программе реновации в Бирюлеве Восточном построят спорткомплекс

Проект планировки территории жилого квартала в Бирюлеве Восточном претерпит изменения. В частности, в рамках программы реновации там будут построены физкультурно-оздоровительный комплекс и корпус для школы. С таким заявлением выступил один из разработчиков проекта, представитель Главного архитектурно-планировочного управление Москомархитектуры (ГБУ «ГлавАПУ») Алексей Игнатов.

Он подчеркнул, что проектируемая территория занимает площадь 3,6 гектара. На месте девяти старых домов возведут новостройки переменной этажности. Территорию квартала благоустроят, благодаря чему в районе Бирюлево Восточное появятся зоны для прогулок и отдыха. Кроме того, проект предусматривает обустройство детских и спортивных площадок.

Согласно проекту, прилегающие к кварталу реновации территории также будут благоустроены, появятся новые рекреационные зоны, где можно будет гулять и заниматься любыми видами активного отдыха.

Напомним, программа реновации в столице была утверждена 1 июня 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тысяч столичных квартир. Переселение коснётся 1 миллиона жителей столицы.



