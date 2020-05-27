По поручению Собянина в регионы направят врачей для борьбы с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился отправить в регионы бригады столичных врачей. Первые самолеты с московскими медиками вылетят в четыре субъекта: Забайкальский край, Дагестан, Ингушетию и Северную Осетию.



«В помощь отправятся около 40 специалистов. Вместе с собой они возьмут запас средств индивидуальной защиты, медикаментов и оборудование», - заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



В состав медицинских бригад вошли пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестры.



Кроме того, Москва направит в регионы средства индивидуальной защиты для врачей и медикаменты, а также 25 медицинских кислородных концентраторов, более 40 аппаратов ИВЛ и тепловизоры. Столица передаст регионам и более 300 тысяч экспресс-тестов на антитела к коронавирусу.



Также отмечается, что в будущем бригады московских врачей будут направлены во Владимир и Псков — там они проведут около двух недель.

