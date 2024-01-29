По Москве начал курсировать брендированный автобус центров «Мои Документы»
Центры госуслуг и Департамент транспорта Москвы запустили «Добрый маршрут». В течение месяца по одному из центральных городских маршрутов будет курсировать брендированный автобус «Мои Документы», рассказала заместитель мэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова.
«Помимо яркого оформления в фирменной стилистике МФЦ, на нем нанесен QR-код, перейдя по которому можно прочитать добрые истории сотрудников центров госуслуг. Это примеры отзывчивого и заботливого отношения специалистов офисов к посетителям», — добавила она.
Ознакомиться с добрыми историями можно и на официальном сайте центров госуслуг. Летом 2023 года в Москве также стартовал проект «Делай добрые дела» центров госуслуг и Московского транспорта. Он позволил жителям столицы узнать реальные истории помощи сотрудников офисов «Мои Документы» и Московского метрополитена на улицах города, а также в метро и наземном транспорте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru