По делу о покушении на Симоньян провели очную ставку с обвиняемыми

«С момента избрания меры пресечения… была проведена очная ставка между обвиняемыми», — отмечает агентство.

В июле 2023 года была предотвращена подготовка убийств Симоньян и Собчак, планировавшихся спецслужбами Украины. Правоохранители задержали в Москве и Рязанской области членов неонацистской группировки, которые проводили разведку по местам работы и проживания. Преступники подтвердили, что готовили нападения по заданию Службы безопасности Украины, за каждое убийство им обещали вознаграждение в 1,5 млн рублей. В рамках дела были арестованы восемь фигурантов.

