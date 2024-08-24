По делу о покушении на Симоньян провели очную ставку с обвиняемыми

Очная ставка прошла с участием обвиняемых в подготовке покушений на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

СМИ: В покушении «Параграфа» на Симоньян могла участвовать 16-летняя девушка

«С момента избрания меры пресечения… была проведена очная ставка между обвиняемыми», — отмечает агентство.

В июле 2023 года была предотвращена подготовка убийств Симоньян и Собчак, планировавшихся спецслужбами Украины. Правоохранители задержали в Москве и Рязанской области членов неонацистской группировки, которые проводили разведку по местам работы и проживания. Преступники подтвердили, что готовили нападения по заданию Службы безопасности Украины, за каждое убийство им обещали вознаграждение в 1,5 млн рублей. В рамках дела были арестованы восемь фигурантов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:ЖурналистыПокушениеМаргарита Симоньян

Горячие новости

Все новости

партнеры