СМИ: В покушении «Параграфа» на Симоньян могла участвовать 16-летняя девушка

В ее задачу входило выманивать потенциальных жертв,в основном приезжих из Средней Азии, в безлюдные места, гчтобы другие участники группировки могли на них напасть. Так произошло с 24-летним гражданином Таджикистана Муборизом Эсоевым, которого избили в районе станции метро «Новоясеневская». А также – с 21-летним гражданином Узбекистана Муроджоном Шириновым.

Видео с избиениями обвиняемые размещали в своем Telegram-канале, который привлек внимание сотрудников и украинских, и российских спецслужб, отмечает RT.

Журналисты издания предполагают, что Анастасию будут допрашивать в суде по делу о подготовке покушения на российских журналисток как свидетеля. Участники «Параграфа-88» могут пойти по делу по ст. 282.1 УК — создание экстремистского сообщества или участие в нем.

Ранее Московский суд арестовал шестерых фигурантов дела о «подготовке покушения» на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, напоминает «Радиоточка НСН».



