Площадку для пляжного волейбола обустроят в парке «Покровское-Стрешнево»

В «Покровском-Стрешневе» началось устройство современной игровой зоны для занятия пляжным волейболом. Мероприятия проводят в рамках работ по сохранению и восстановлению территории. Новая площадка органично впишется в природный ландшафт и станет центром притяжения для любителей этого вида спорта.

— Площадка появится на берегу 4-го Иваньковского пруда, там, где ранее располагались старая зона и место для игры в баскетбол, — говорит заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. — Территория около Иваньковских прудов — наиболее посещаемая часть парка, и в соответствии с принятой концепцией станет досугово-рекреационным парком.

В настоящий момент подготовлено основание будущей спортивной площадки, обустроены дренажная система и закладные под монтаж стоек для сетки, а также проводятся подготовительные работы для установки 3D-ограждения и фонарей. Завершить основные мероприятия по устройству площадки для пляжного волейбола планируют в III квартале этого года.

Волейбольную площадку обустроят в соответствии со всеми нормативами, которые сейчас применяют к песчаным игровым площадкам для массового спорта.

