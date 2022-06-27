Площадку для пляжного волейбола обустроят в парке «Покровское-Стрешнево»
В «Покровском-Стрешневе» началось устройство современной игровой зоны для занятия пляжным волейболом. Мероприятия проводят в рамках работ по сохранению и восстановлению территории. Новая площадка органично впишется в природный ландшафт и станет центром притяжения для любителей этого вида спорта.
— Площадка появится на берегу 4-го Иваньковского пруда, там, где ранее располагались старая зона и место для игры в баскетбол, — говорит заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. — Территория около Иваньковских прудов — наиболее посещаемая часть парка, и в соответствии с принятой концепцией станет досугово-рекреационным парком.
В настоящий момент подготовлено основание будущей спортивной площадки, обустроены дренажная система и закладные под монтаж стоек для сетки, а также проводятся подготовительные работы для установки 3D-ограждения и фонарей. Завершить основные мероприятия по устройству площадки для пляжного волейбола планируют в III квартале этого года.
Волейбольную площадку обустроят в соответствии со всеми нормативами, которые сейчас применяют к песчаным игровым площадкам для массового спорта.
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