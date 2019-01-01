Платошкин подаст в суд на украинского политолога
Дипломат рассказал НСН, почему виновными в инциденте в эфире телеканала считает также ведущих программы «60 минут».
Украинский политолог Александр Семченко оскорбил в эфире телеканала «Россия 1» российского дипломата Николая Платошкина. Инцидент произошёл во время программы «60 минут».
Платошкин поприветствовал решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Он заявил, что там, где Саакашвили — «хайп, бардак и раздрай. Это здорово». Украинский эксперт возмутился и назвал Платошкина «конченым идиотом». Последний удалился из студии.
В эфире НСН заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин рассказал, что намерен подать в суд на своего обидчика. Ведущие, по его словам, тоже несут ответственность за происшествие, однако преследовать их по закону он не собирается (слушайте аудио).
«У меня сейчас адвокаты готовят иск о защите чести и достоинства. Человек лично оскорбил меня. Когда я предложил Попову и Скабеевой убрать его, он, кстати, мог там извиниться, они этого не сделали. Так что они несут вину за инцидент тоже. Против них я не буду подавать иск, но отношение моё к ним теперь — самое негативное», — рассказал Платошкин.
Также он отметил, что намерен добиваться денежной компенсации за моральный ущерб.
«Взывать к совести таких людей, на мой взгляд, бесполезно. Поэтому будем бить его рублём. По-моему, это единственное, что они понимают, другое бесполезно», — заключил Платошкин.
Напомним, это уже не первый скандал с участием украинского политолога Александра Семченко. В декабре прошлого года в эфире украинского телеканала NewsOne произошла драка с его участием. Во время программы «Эпицентр украинской политики» депутат Верховной рады Игорь Мосийчук набросился на своего оппонента с тростью. Предварительно он отказался с ним дискутировать, назвав его «кремлёвским пропагандистом». Противники сцепились и начали валяться по полу, а когда их разняли, Мосийчук повторно подошёл к политологу и ударил его тростью.
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