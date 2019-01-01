Общество

Платошкин подаст в суд на украинского политолога

29 мая09:20
Алина Потёмкина

Дипломат рассказал НСН, почему виновными в инциденте в эфире телеканала считает также ведущих программы «60 минут». 

Украинский политолог Александр Семченко оскорбил в эфире телеканала «Россия 1» российского дипломата Николая Платошкина. Инцидент произошёл во время программы «60 минут».

Платошкин поприветствовал решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Он заявил, что там, где Саакашвили — «хайп, бардак и раздрай. Это здорово». Украинский эксперт возмутился и назвал Платошкина «конченым идиотом». Последний удалился из студии.

В эфире НСН заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин рассказал, что намерен подать в суд на своего обидчика. Ведущие, по его словам, тоже несут ответственность за происшествие, однако преследовать их по закону он не собирается (слушайте аудио).

Избитый Мосийчуком политолог ждёт от депутата извинений

«У меня сейчас адвокаты готовят иск о защите чести и достоинства. Человек лично оскорбил меня. Когда я предложил Попову и Скабеевой убрать его, он, кстати, мог там извиниться, они этого не сделали. Так что они несут вину за инцидент тоже. Против них я не буду подавать иск, но отношение моё к ним теперь — самое негативное», — рассказал Платошкин.

Также он отметил, что намерен добиваться денежной компенсации за моральный ущерб.

«Взывать к совести таких людей, на мой взгляд, бесполезно. Поэтому будем бить его рублём. По-моему, это единственное, что они понимают, другое бесполезно», — заключил Платошкин.

Напомним, это уже не первый скандал с участием украинского политолога Александра Семченко. В декабре прошлого года в эфире украинского телеканала NewsOne произошла драка с его участием. Во время программы «Эпицентр украинской политики» депутат Верховной рады Игорь Мосийчук набросился на своего оппонента с тростью. Предварительно он отказался с ним дискутировать, назвав его «кремлёвским пропагандистом». Противники сцепились и начали валяться по полу, а когда их разняли, Мосийчук повторно подошёл к политологу и ударил его тростью.

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