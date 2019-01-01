Платошкин подаст в суд на украинского политолога

«У меня сейчас адвокаты готовят иск о защите чести и достоинства. Человек лично оскорбил меня. Когда я предложил Попову и Скабеевой убрать его, он, кстати, мог там извиниться, они этого не сделали. Так что они несут вину за инцидент тоже. Против них я не буду подавать иск, но отношение моё к ним теперь — самое негативное», — рассказал Платошкин.

Также он отметил, что намерен добиваться денежной компенсации за моральный ущерб.

«Взывать к совести таких людей, на мой взгляд, бесполезно. Поэтому будем бить его рублём. По-моему, это единственное, что они понимают, другое бесполезно», — заключил Платошкин.

Напомним, это уже не первый скандал с участием украинского политолога Александра Семченко. В декабре прошлого года в эфире украинского телеканала NewsOne произошла драка с его участием. Во время программы «Эпицентр украинской политики» депутат Верховной рады Игорь Мосийчук набросился на своего оппонента с тростью. Предварительно он отказался с ним дискутировать, назвав его «кремлёвским пропагандистом». Противники сцепились и начали валяться по полу, а когда их разняли, Мосийчук повторно подошёл к политологу и ударил его тростью.