Платформу «Морской старт» перенесут из США в Россию

С объекта уже сняли все оборудование американского и украинского производства. Отмечается, что платформа будет транспортирована из Лонг Бич в США на Дальний Восток России.

Однако, как отмечает Газета.ру, для транспортировки «Морского старта» сначала придется заручиться разрешением Госдепартамента США.

Группа компаний S7 приобрела и стала оператором «Морского старта» в 2016 году. В мае глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже заявлял о том, что платформа будет перенесена в Россию.

