Платформу «Морской старт» перенесут из США в Россию

8 октября 201908:31

Пусковая платформа «Морской старт», которой владеет группа компаний S7, будет перенесена из США в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в кабмине и ракетно-космической промышленности и в правительстве.

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С объекта уже сняли все оборудование американского и украинского производства. Отмечается, что платформа будет транспортирована из Лонг Бич в США на Дальний Восток России.

Однако, как отмечает Газета.ру, для транспортировки «Морского старта» сначала придется заручиться разрешением Госдепартамента США.

Группа компаний S7 приобрела и стала оператором «Морского старта» в 2016 году. В мае глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже заявлял о том, что платформа будет перенесена в Россию.

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ФОТО: flickr/SunSlice Photography
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