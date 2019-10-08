Платформу «Морской старт» перенесут из США в Россию
Пусковая платформа «Морской старт», которой владеет группа компаний S7, будет перенесена из США в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в кабмине и ракетно-космической промышленности и в правительстве.
С объекта уже сняли все оборудование американского и украинского производства. Отмечается, что платформа будет транспортирована из Лонг Бич в США на Дальний Восток России.
Однако, как отмечает Газета.ру, для транспортировки «Морского старта» сначала придется заручиться разрешением Госдепартамента США.
Группа компаний S7 приобрела и стала оператором «Морского старта» в 2016 году. В мае глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже заявлял о том, что платформа будет перенесена в Россию.
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