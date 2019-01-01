Пластик вместо краснокожей паспортины в руках россиянина появится через год

Уже следующим летом начнется выдача первых электронных паспортов. Пилотным регионом станет Москва, - сообщил вице-премьер Максим Акимов. Он показал образец будущих электронных паспортов россиян размером с пластиковую банковскую карту. По его словам, документ имеет очень высокую степень защиты: предусмотрено использование голографического изображения, российской криптографии. Никаких иностранных компонентов в изготовлении электронного паспорта применяться не будет, - заверил Акимов.

На безопасности нового документа Максим Акимов остановился особо. По его словам, подделать такой документ будет дороже, чем бумажный паспорт, а заблокировать – как банковскую карту, за секунду. Персональные данные граждан будут надежно защищены «российской криптографией по российскому стандарту». Изменять данные владельца электронного паспорта сможет «только МВД и уполномоченный орган, который будет записывать базовую информацию».

Новый, электронный паспорт должен объединить в себе целый ряд документов. Помимо традиционной функции удостоверения личности, он будет содержать данные о месте проживания, водительские права, номера СНИЛС и ИНН. Каждый паспорт будет действовать десять лет. На обратной его стороне расположен буквенный и QR-код, а также голографическое изображение владельца. Вице-премьер также утверждал, что внедрение электронных паспортов не приведен ни к дополнительным бюджетным тратам, ни к повышению госпошлины. Напротив, бонусом станет уменьшение, например, пошлины за выдачу водительских прав: с электронным паспортом это будет стоить 300 рублей против нынешних двух тысяч, - заявил Акимов.

Если уже сейчас никого не удивить оплатой покупок не только в магазинах, но даже на рынках с помощью смартфона, то в недалеком будущем мобильный станет еще и дубликатом паспорта. Как заявил на заседании правительства премьер Дмитрий Медведев, предполагается наличие мобильного приложения к электронному паспорту для смартфона. Приложение под названием «Мой паспорт» позволит совершать целый ряд операций: «Электронный паспорт упрощает взаимодействие с госорганами, получение государственных и коммерческих услуг. Не надо заполнять анкет, писать справки, перепечатывать данные, как это традиционно делалось, что нередко сопровождается ошибками и бездарно растраченным временем», - заявил Дмитрий Медведев.

Предполагается, что замена бумажных паспортов электронными произойдет к 2024 году. Старые паспорта также будут действовать в целях безболезненного перехода на новые технологии. На первом этапе новые ID-карты будут выдаваться в пунктах выдачи электронных загранпаспортов, со временем это станет возможно в МФЦ.

