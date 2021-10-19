План по вакцинации в Калининградской области выполнен на 50%

План по вакцинации от коронавируса в Калининградской области достиг уровня 50%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав региона.

По данным ведомства, полностью привиты 340 тысяч жителей региона, первый компонент получили 370 тысяч.

Отмечается, что ежедневное число прививающихся в области составляет 3 тысячи человек. В Минздраве, в частности, отмечают рост числа вакцинаций за последние три недели.

Ранее власти Калининградской области ввели режим QR-кодов, которые необходимо предоставлять при посещении торговых центров и мест общественного питания.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Калининградская ОбластьКоронавирус
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