План по вакцинации в Калининградской области выполнен на 50%

План по вакцинации от коронавируса в Калининградской области достиг уровня 50%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав региона.

По данным ведомства, полностью привиты 340 тысяч жителей региона, первый компонент получили 370 тысяч.

Отмечается, что ежедневное число прививающихся в области составляет 3 тысячи человек. В Минздраве, в частности, отмечают рост числа вакцинаций за последние три недели.

Ранее власти Калининградской области ввели режим QR-кодов, которые необходимо предоставлять при посещении торговых центров и мест общественного питания.