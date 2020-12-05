Пистолет Шона Коннери в роли Бонда ушел с молотка за четверть миллиона долларов
Пистолет Джеймса Бонда, которого сыграл в 1962 году Шон Коннери в фильме «Доктор Ноу», на аукционе продали за 256 тысяч долларов. Об этом сообщает THR.
Стартовая цена оружия суперагента, считают в аукционном доме Julien’s Auctions, могла колебаться на уровне 150-200 тысяч долларов.
С молотка ушел пистолет Walther PP, который после «Доктора Ноу» стал «визитным» оружием Бонда. Именно этот пистолет сменил Beretta. По сценарию, в Mи-6 опасались, что Beretta вновь может его подвести, пишет РИА Новости.
Напомним, знаменитый британский актер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет 31 октября.
Ранее в 2015 году аукционный дом Coys (Великобритания) выставил на продажу одноместный катер, созданный специально для съемок фильма о Джеймсе Бонде «И целого мира мало», который вышел на экраны в 1999 году. Это один из девяти уцелевших после съемок катеров. Всего их было изготовлено фирмой Riddle Marine 15. Судно полностью функционально и пригодно для использования на воде.
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