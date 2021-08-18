Пилот Нерусин отметил простоту и удобство дистанционного голосования

Пилот-инструктор АО «Русские вертолетные системы» из Москвы Иван Нерусин назвал дистанционный способ голосования интересным направлением и отметил его актуально во время пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Москва 24».

Нерусин также отметил удобство такой формы голосования, особенно с учетом частых командировок.

«В наше время мы часто пользуемся электронными сервисами: госуслуги, оплата коммунальных платежей и тому подобное. Особенно это актуально в связи с пандемией, и такая сфера деятельности, как авиация, когда приходится ездить по командировкам. Зарегистрировался на mos.ru: удобно, никаких сложностей нет, все достаточно понятно», - рассказал он.

Более 750 тысяч москвичей подали заявления на участие в онлайн-голосовании, которое пройдет с 17 по 19 сентября. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексея Венедиктова.

