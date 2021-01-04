ПФР получит право лишать пенсий приезжих

Минтруд РФ планирует дать Пенсионному фонду России лишать иностранных граждан пенсий. В министерстве пояснили, что эта мера связана с контролем за целевым расходованием средств, пишет URA.RU.

Замглавы Минтруда Андрей Пудов пояснил, что страховая пенсия начисляется иностранным гражданам и лицам без гражданства, если они предоставляют в ПФР документы о виде на жительство. Когда документ аннулируют, выплаты должны прекратиться, однако сведения об аннулировании не всегда доходят до ПФР в срок и человек продолжает получать пенсию, которая ему уже не положена.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении Госдумой назначено на весеннюю сессию.

Ранее Газета.ру писала, что с 2021 года россияне старше 45 лет начнут получать уведомления о размере их будущих пенсий.

