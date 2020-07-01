Австралийская певица Sia в 44 года стала бабушкой. У одного из двух 18-летних темнокожих подростов, усыновленных артисткой в прошлом году, родилось двое малышей, пишет Daily Mail.

Певица поделилась домашними подробностями в отношениях с приемными детьми.

«Они зовут меня Нана. Уговариваю их звать меня просто "милочка", по примеру Крис Дженнер», —цитирует Sia Lenta.ru.

Ранее стало известно о скандале из-за того, что Sia перепутала темнокожих рэперш Никки Минаж и Карди Би. Пользователи из-за этого обвинили певицу в расизме.

