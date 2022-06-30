Певец Ар Келли приговорен в США к 30 годам за торговлю людьми

R&B исполнитель 55-летний Ар Келли приговорен в США к 30 годам тюремного заключения за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает Associated Press.

Суд признал его виновным в использовании своей славы для сексуального насилия над молодыми поклонниками, что продолжалось десятилетиями.

Как пишет агентство, Келли не проявил никакой реакции после оглашения наказания, которое также включало штраф в размере 100 000 долларов. Отмечается, что он отрицает правонарушения и планирует обжаловать свое осуждение.

