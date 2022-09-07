Певец Александр Буйнов обратился к медикам

Он пожаловался на острую боль в спине. Музыканту сделали блокаду позвоночника, после чего отпустили. Артист показал, как его везут на каталке, но позже успокоил своих поклонников, заявив, что ничего страшного не произошло.

Буйнов поблагодарил врачей. После процедуры он отправился на гастроли в Сочи.

С 1989 года Буйнов начал сольные выступления. Через три года закончил ГИТИС. Вместе с композитором Игорем Крутым написал программу «Острова любви» в 1997 году. К этому периоду относятся его главные хиты.

