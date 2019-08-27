Петру Мамонову потребуется вторая операция

Петру Мамонову будет сделана ещё одна операция. Как пишет РИА Новости, об этом завила его супруга Ольга. Как напоминают «Дни.ру», накануне стало известно, что актёра и музыканта, госпитализированного в минувшую субботу с инфарктом миокарда, прооперировали. Позже Мамонов был переведён из реанимации в кардиологическое отделение. Через 30 дней ему будет сделана ещё одна операция.

24 августа Петр Мамонов был доставлен в срочном порядке в столицу из деревни Ефаново, где проживает с 1995 года, отмечает телеканал «360». Состояние музыканта оценивали как тяжёлое. Все концерты и гастроли были отменены.

