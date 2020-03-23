Петросян стал отцом в 74 года

Юморист Евгений Петросян в 74 года стал отцом во второй раз. Как стало сегодня известно, ребёнок появился на свет 13 марта в Дубае, куда Народный артист России оправился вместе со своей новой 31-летней супругой Татьяной Брухуновой. Правда, рожала не молодая жена, а суррогатная мать.

Сам артист отказывается комментировать радостное событие. По его словам, он не хочет, чтобы данная тема обсуждалась. «Это совершенно не ваше дело», – заявил Петросян репортёрам.

Что касается Татьяны Брухуновой, то она принципиально не общается бесплатно с журналистами, пишут Дни.ру. Единственный раз она дала большое интервью Дмитрию Борисову в программе «Эксклюзив» сразу после развода Петросяна с эстрадной актрисой Еленой Степаненко, с которой юморист прожил в браке более 30 лет.

Комментаторы неоднозначно отнеслись к известию о рождении ребенка у Петросяна. Как замечают критики, «всему свое время». Телеканал «360» напоминает, что у юмориста есть «взрослая» дочь, её идёт 52 год. Татьяна Брухунова официально пятая жена Евгений Петросяна.

