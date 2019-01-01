Петросян – прораб, Нагиев – для рейтинга: Роза Сябитова предложила открыть «Дом-3»

Напомним, в прошлом году всенародная сваха переехала в Подмосковье. Помимо нового дома на участке Розы Сябитовой есть место для проведения спа-процедур, крытая веранда и коттедж для гостей. А для того, чтобы ускорить процесс постройки бани телесваха и заявила о желании запустить «Дом-3».

Кстати, подписчики оценили идею звезды. Некоторые из них предложили позвать на проект Сергея Зверева, Филиппа Киркорова, Николая Баскова и других представителей шоу-бизнеса.

