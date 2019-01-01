Общество

Петросян – прораб, Нагиев – для рейтинга: Роза Сябитова предложила открыть «Дом-3»

14 мая18:44

Ведущая ток-шоу «Давай поженимся», всенародная сваха Роза Сябитова решила открыть на территории своего участка под Ногинском телепроект «Дом-3». Этой идеей она поделилась с подписчиками со своими подписчиками в Instagram. В шуточном посте сваха заявила, что на её участке можно не только достраивать баню, но и строить любовь. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», также в видео на своей странице Сябитова показала, где на её «телестройке» будет находится поле для гольфа, мангалы, шашлыки. Также она рассказала, что прорабом на «Доме-3» будет Петросян, а «Диму Нагиева позовут для рейтинга».

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Напомним, в прошлом году всенародная сваха переехала в Подмосковье. Помимо нового дома на участке Розы Сябитовой есть место для проведения спа-процедур, крытая веранда и коттедж для гостей. А для того, чтобы ускорить процесс постройки бани телесваха и заявила о желании запустить «Дом-3».

Кстати, подписчики оценили идею звезды. Некоторые из них предложили позвать на проект Сергея Зверева, Филиппа Киркорова, Николая Баскова и других представителей шоу-бизнеса.

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ТЕГИ:Роза СябитоваПодмосковье"дом-2"

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