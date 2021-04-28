Петр Толстой считает нулевую ипотеку для многодетных семей реальной перспективой
Нулевая ипотека для российских семей с тремя и более детьми — реальная перспектива, которая существенно поможет многим многодетным семьям страны. Об этом заявил вице-спикер Государственной думы Петр Толстой в интервью ТАСС.
«В принципе, надо двигаться к тому, чтобы с рождением третьего ребенка процент по ипотеке обнулялся. Это возможно сделать», – считает парламентарий.
Толстой отметил, что ипотечное кредитование приносит прибыль финансовым организациям, которые в дальнейшем отчитываются о своих успехах. При этом в России мало многодетных семей.
«Это, как говорят наши финансисты, абсолютно счетная позиция. Поэтому, в их случае можно обойтись без этих процентов», – пояснил парламентарий.
Также вице-спикер напомнил, что государство может самостоятельно устанавливать правила для банков.
Петр Толстой в апреле возглавил рабочую группу, разрабатывающую меры поддержки для российских многодетных семей. Готовящиеся решения в перспективе должны позволить стране выйти из демографического кризиса.
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