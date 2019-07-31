Петербуржский инженерный мост отремонтируют к 195-летию

Первый инженерный мост в Санкт-Петербурге отремонтируют к его 195-летию. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов во время инспекции ремонтно-реставрационных работ строения.

Он рассказал, что ремонтные работы моста на данный момент опережает поставленные сроки, несмотря на то, что перекрывать водную магистраль нельзя. Также врио губернатора сообщил, что фонари, которые украшали мост, сейчас находятся на реставрации, где мастера покроют их позолотой.

Также преобразится площадка с которой жители и гости Петербурга рассматривают одну из достопримечательностей города – «Чижика-Пыжика». Она будет вымощена гранитной плиткой.

Беглов уточнил, что в течение года в Петербурге будет отремонтировано 30 мостов, из них 7 – капитально.

1-й Инженерный мост, который в 2020 году отметит 195-летие, не ремонтировлся последние 65 лет. З это время деформировлись железобетоння плит пролетного строения, покрытие мостового полотн, перильное огрждение и декор. Ремонт нчлся 22 июня, завершить его планируется не позднее 15 октября.

