Петербургский школьник арестован за попытку убить свою семью

В Санкт-Петербурге школьник причинил ножевые травмы своей племяннице, после чего пытался застрелить своих родителей, сообщила пресс-служба регионального главка СК.

В ночь на 8 ноября 15-летний подросток взял нож и нанес своей шестилетней родственнице три удара. После этого он взял травматический пистолет и пошел в спальню родителей, где дважды выстрелил в сторону матери и один раз в сторону отца.

На школьника завели уголовное дело и поместили под стражу. На допросе он заявил, что на убийство решился после того, как ему не разрешили проводить девушку после концерта, сообщает издание 78.ru.

Ранее психологи объяснили угрозы школьников в адрес учителей.

Проблема кроется в атмосфере, царящей дома, а также во взаимоотношениях школьника с родителями, считает психолог-консультант и супервизор Наталья Панфилова. «Даже ребенок из вполне себе благополучной семьи может драться в прямом смысле за свои оценки», — сообщила она.

