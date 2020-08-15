Петербургские школы и детсады заработают в обычном режиме с сентября
14 августа 202023:58
Петербургские детсады, школы и колледжи с 1 сентября возобновят работу в обычном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.
Отмечается, что ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, будут действовать до 30 августа.
Ранее с 27 июля в городе открылись ТЦ, места общественного питания. По данным оперштаба, за минувшие сутки в Петербурге зафиксировано 159 новых случаев заражения коронавирусом.
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14 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru