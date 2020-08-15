Петербургские школы и детсады заработают в обычном режиме с сентября

Петербургские детсады, школы и колледжи с 1 сентября возобновят работу в обычном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

Отмечается, что ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, будут действовать до 30 августа.

Ранее с 27 июля в городе открылись ТЦ, места общественного питания. По данным оперштаба, за минувшие сутки в Петербурге зафиксировано 159 новых случаев заражения коронавирусом.



