Петербург установил антирекорд по смертности за 10 лет

Санкт-Петербург установил новый антирекорд по смертности. В сентябре умерли 5 739 жителей северной столицы, приводит статистику городское Управление записи актов гражданского состояния. Это самый высокий показатель смертности в первом осеннем месяце за последнее десятилетие.

Ближайший «преследователь» по этому показателю - сентябрь 2011 года. Тогда было зафиксировано 5230 смертей в городе, отмечают «Невские Новости». За весь 2019 год в Санкт-Петербурге умерли 4 607 человек.

Ранее заместитель руководителя комитета здравоохранения города на Неве Андрей Сарана призвал не делать преждевременных выводов о высокой смертности от COVID-19. По его словам, это можно будет сделать не раньше марта будущего года, а сейчас этот показатель меняется разнонаправлено.

