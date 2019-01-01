Петербург избавился от заказчика за срыв реконструкции гимназии

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился прекратить государственный контракт с ООО «Капитал стройиндустрия» на реконструкцию здания гимназии № 406 в Пушкине. Решение принято в связи со срывом сроков сдачи подрядчиком.

Согласно госконтракту работы должны были закончиться не позднее 15 декабря прошлого года, однако до сих пор готовность обоих корпусов не превышает 65%, сообщает сайт администрации северной столицы.

Как подчеркнул врио градоначальника, репутация строительной компании свидетельствует о её надежности. По словам Беглова, отказ города работать с нерадивыми партнёрами, укажет всем участникам строительного рынка на некачественных исполнителей.

Кроме того, Александр Беглов предложил главе проштрафившейся компании повысить свою квалификацию в строительном университете Санкт-Петербурга. Срок ввода в эксплуатацию гимназии № 406 перенесли на 2020 год.

