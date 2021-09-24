Песков заявил о необходимости обсудить ограничение контента со сценами насилия
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что психологи давно доказали влияние сцен насилия на психологическое состояние человека и может его провоцировать, сообщает РИА Новости.
По его словам, в Кремле считают необходимым серьёзно обсудить ограничение на публичную демонстрацию подобного контента на федеральных каналах и в компьютерных играх.
Ранее комментируя стрельбу в Пермском вузе Песков заявил, что специалисты должны будут разобраться в ситуации и попытаться понять причины трагедии, сообщает RT.
ЧП в Пермском госуниверситете произошло 20 сентября. Стрельбу в вузе устроил 18-летний Тимур Бекмансуров, погибли шесть человек. Сам стрелок был ранен ответным огнём сотрудника полиции, после чего его госпитализировали.
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