Песков заявил о необходимости обсудить ограничение контента со сценами насилия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что психологи давно доказали влияние сцен насилия на психологическое состояние человека и может его провоцировать, сообщает РИА Новости.

По его словам, в Кремле считают необходимым серьёзно обсудить ограничение на публичную демонстрацию подобного контента на федеральных каналах и в компьютерных играх.

Ранее комментируя стрельбу в Пермском вузе Песков заявил, что специалисты должны будут разобраться в ситуации и попытаться понять причины трагедии, сообщает RT.

ЧП в Пермском госуниверситете произошло 20 сентября. Стрельбу в вузе устроил 18-летний Тимур Бекмансуров, погибли шесть человек. Сам стрелок был ранен ответным огнём сотрудника полиции, после чего его госпитализировали.

