Песков заявил, что Путин приедет на Валдайский форум
13 октября 202113:30
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин примет участие в Валдайском форуме в очном формате, сообщает ТАСС.
«На Валдайском форуме мы будем работать. Это будет... в таком ковидно-очном формате», - отметил представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ещё не проходил ревакцинацию от коронавируса, сообщает RT.
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13 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru