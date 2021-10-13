Песков заявил, что Путин приедет на Валдайский форум

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин примет участие в Валдайском форуме в очном формате, сообщает ТАСС.

«На Валдайском форуме мы будем работать. Это будет... в таком ковидно-очном формате», - отметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ещё не проходил ревакцинацию от коронавируса, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВалдайВладимир ПутинДмитрий Песков
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