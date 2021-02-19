Песков заявил, что Путин не является кадровым офицером
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «многократно заслужил звание генерала», сообщает ТАСС.
Отвечая на вопрос журналистов о звании главы государства представитель Кремля отметил, что президент не является кадровым офицером и звание «не является для него приоритетом».
«В целом наверняка президент это звание заслужил многократно, но сейчас это не является для него приоритетом. Он работает президентом, у него очень много дел», - указал пресс-секретарь.
Отвечая на вопрос о своём звании, Песков заявил, что он старший лейтенант.
Ранее представитель Кремля рассказал, что встреча российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 22 февраля, сообщает RT. Песков отметил, что главы государств обсудят двусторонние отношения.
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